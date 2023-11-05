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Kılıçdaroğlu görevden çekiliyor mu? CHP'den iddiaya yalanlama geldi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleşen genel başkanlık yarışında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve seçim 2. tura kaldı. Özel'e 2. turda sadece 2 tur yetecek olması Kılıçdaroğlu'nun görevden çekileceği iddialarına neden oldu. Ancak CHP'den yapılan açıklamada bu iddia yalanlandı.