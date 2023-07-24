Kılıçdaroğlu, gizli toplantıya katılan ismin üzerini çizdi! Tüzüğe aykırı da olsa masasına oturtmayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu önderliğinde yapılan gizli toplantıya katılan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın biletini kesti. Tüzüğe aykırı olmasına rağmen Günaydın'ın MYK toplantılarına alınmayacağı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı isimlerle yaptığı gizli toplantının ifşa olması partide kriz yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendine karşı bir araya gelen grupta Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da yer alması üzerine Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladı.

CHP'NİN BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİ O TOPLANTIDAYDI

CHP'nin değişim isteyen isimleri geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yapılan çevrim içi toplantıda buluştu. Ancak gizli toplantının görüntüleri sosyal medya üzerinden sızdırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki toplantıda kurultay süreci tüm detayları ile ele alındı. Toplantıya CHP'nin önde gelen isimlerinden Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Engin Altay ve Gökhan Günaydın da katıldı.

GÜNAYDIN'A MYK YASAĞI

Toplantının ifşa olması gündem yaratırken CHP lideri Kılıçdaroğlu "Etik bulmuyorum" dedi. Katılımcı isimleri disiplin kuruluna sevk etmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bir isim içinse harekete geçti. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Kılıçdaroğluİmamoğlu ile hareket eden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

Gökhan Günaydın

TÜZÜĞE AYKIRI OLSA DA GÜVENİ KIRILDI

Bu yasak CHP tüzüğünün 22. maddesine aykırılık oluşturuyor. Tüzükte, "TBMM Grup Başkanvekilleri, kadın ve gençlik kolları MYK toplantılarına katılabilir, görüş ve önerilerde bulunabilir ancak oy kullanamazlar" diye yazıyor ancak; Günaydın'ın İmamoğlu'nun toplantısında parti içi meselelerin raporunu veriyor olması Kılıçdaroğlu cephesini öfkelendirdiği belirtiliyor.