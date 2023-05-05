Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına Barış Manço şarkısıyla yanıt verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sosyal medya paylaşımına, 'Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır' diyerek yanıt verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sosyal medya paylaşımına, "Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, yanıtını Barış Manço'nun "İşte Hendek İşte Deve" şarkısı ile birlikte paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun Barış Manço'nun "İşte Hendek İşte Deve" şarkısı ile birlikte paylaştığı yanıtı şöyle:

"Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır."

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları söylemişti:

"Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor. Yerli ve milli projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor. LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin… Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun'da vatan-millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz."