Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim vardı, Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnunum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda bir grup gazeteci ile Karadeniz gezisine çıkmıştı. Burada mitingler yapan İmamoğlu'nun hem İBB Başkanı olarak Karadeniz'i geziyor olması hem de ekibinde bulunan gazeteciler büyük tepki çekmişti. İmamoğlu kendisine yönelik eleştirilere, "Bu kardeşinize vız gelir tırıs gider, umurumda değil" diyerek yanıt vermişti. Bu sözlerin ardından daha büyük bir tepkiyle karşılaşan İBB Başkanı, "Sadece 'Vız gelir tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum" demişti.

NE DİYECEĞİ MERAK KONUSUYDU

İmamoğlu son gelişmelerin ardından sessizliğini korurken, gündem yaratan Karadeniz gezisiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ne diyeceği oldukça merak ediliyordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu konuyla ilgili ilk kez Halk TV'den Fikret Bila'ya konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN GÖRDÜĞÜ İLGİDEN MEMNUNUM"

Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım. Trabzon'da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum." ifadelerini kullandı.