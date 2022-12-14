Eleştirilerin hedefi olan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için Almanya'dan video paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı davanın karar günü Almanya'ya gittiği gerekçesiyle eleştirilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek videosu yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Adalet, Adalet, Adalet" notunu düştü.

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bugün görüldü. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dava günü Almanya'ya gitmesi ise dikkatleri bir anda Kılıçdaroğlu'nun üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ALDI

CHP lideri, dava günü İstanbul'da İmamoğlu'nun yanında değil de Almanya'da olduğu gerekçesiyle eleştirildi. İmamoğlu'na destek için telefon açtığı belirtilen Kılıçdaroğlu, daha sonrasında ise sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"ADALET, ADALET, ADALET"

Kılıçdaroğlu, "Adalet, Adalet, Adalet" notunu düştüğü videoda şunları söyledi: "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı bellidir. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir" demiştir. Bunu diyen hakimin beraat dışında vereceği her karar Saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın."

EKREM İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.