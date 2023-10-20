CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik ve Diyarbakır'da kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır İl Başkanı ve ilçe başkanlarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik ile ilçe başkanlarını kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik ve Diyarbakır'da kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.