Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 öneride bulundu: Benim tavsiyelerim oyunu artırır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "CHP hep eleştiriyor hiç öneri getirmiyor' diyorlar ya. Bu sefer 5 tavsiyem olacak. Benim tavsiyelerim oyunu artırır, siyasete güven sağlar" dedi.

İşte CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 5 tavsiyesi;

1- Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet maceracı politikalarla yönetilmez. Siz devletin Merkez Bankası'na arkeolog atarsanız devlette liyakat yok demektir. 128 milyar dolar gitti nereye gitti bilen yok.

Laf aramızda damat yeni bir kitap çıkarmış. Baktım kitaba, 128 milyar dolar var mı diye. Tık yok… Eylül ayında dolar 8 liraydı şimdi 15 liraya dayandı. Öngörüsüz, maceralı politika sizi buraya getirir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkenin yönetimi borç para için gidip boyun eğer mi? Benim ağrıma gidiyor, laf aramızda Bahçeli'nin hiç ağrına gitmiyor.

Benim bu tavsiyemde bir yanlışlık, kusur, eksiklik varsa rahatlıkla çıkıp söyleyebilirler. Yanlışın var bizim yaptığımız doğrudur desinler. Tabi cesaret ederlerse televizyona da çıkmaya hazırım. Eğer cesareti varsa söylediği her sözünde haklıysa ve ben haksızsam dünya kadar televizyonları var onların beni davet ederler çıkarız beyefendiyle o da anlatır ben de anlatırım millet de bizi dinler kim doğru söylüyor kim yanlış söylüyor. Cesaret eder mi? Edemez.

2- Kur korumalı mevduata derhal son verin. Türkiye'yi felakete sürüklüyorsunuz. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz. Nas dediler, kuran, iman dediler peki yüzde 92 faizi neresinde din, iman, kuran var kardeşim? Yüzde 92 faiz veriyorsunuz. 'Nas' diyordunuz ne oldu da Nas birden pas oldu? Fakirden alıp tefeciye hizmet eden bir uygulama yanlıştır.

3- Hazineyi ölçüsüz yük altına sokan Kamu Özel İşbirliği. Tam bir soygun düzeni. Bunu derhal Türk Lirası'na çevir kardeşim. Zorlanıyorsan, 'Ben bunu yapıyorum CHP benim arkamda kapı gibi duracak' dersin. Vallahi de billahi de kapı gibi dururuz. Çünkü biz beşli çeteye değil 84 milyona hizmet etmek istiyoruz. Sen kararını 84 milyondan yana al sana her türlü desteği veririz. Bu milleti açlıkla, yoksullukla sınama kardeşim.

Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki. Sanki enflasyon, dolar yetmiyor bir de ABD'deki, Almanya'daki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorsun. Siz de vicdan, ahlak var mı? Hadi bizim enflasyonu anladık. Almanya'daki enflasyonu niye bu milletin sırtına yıkıyorsun? Bunun dinde, imanda, ahlakta yeri var mı yok mu? Yeri yok arkadaşlar. Haramzadelerin, devleti soyanların kitabında vardır bu.

Erdoğan'ın cesur olmasını istiyorum. 'Ben soyguna izin vermem' de. Sen tavrını beşli çeteden yana koymuşsun, olmaz. Değiştireceksin bunu. Değiştirirsen en büyük desteği CHP'den alacaksın. Soygunun boyutunu geçmiş dönemde AK Parti'ye oy veren ve şimdi de oy verme eğiliminde olan kardeşlerim için aktarayım;

Şehir hastanelerinin maliyeti 12 milyar dolar, 97 milyar dolar ödeyeceğiz.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti 3 milyar dolar, 9 milyar dolar veriyoruz.

Osmangazi Köprüsü 1 milyar 200 milyon dolar, 15 milyar dolar veriyoruz.

Emin olun aklı başında olan hiç kimse böyle bir rezalete katlanamaz. Benim tavsiyelerim senin oyunu arttırır. Halka güven verir. 'Kılıçdaroğlu'nun dedikleri doğrudur. Tavsiyelerini yapacağım' de. Dediğin andan itibaren seni alkışlayacağız.

4- Katar aşkından derhal vazgeçin. Tank-Palet'i istedi onu verdin. Adamların tank üretmeleri mümkün değil ama ordudan alıp verdiniz. 2018'de tankımız olacaktı 2022 ortada tank yok… Orduya yapılmış en büyük ihanettir. Arsalar, araziler verdiler. Bir devlet bu kadar pazarlanır mı? Burası ticarethane mi? Bahçeli'nin ağrına gitmiyor bunlar. Bu ülkenin çıkarları üzerine benim milliyetçiliğim var.

Borsa İstanbul'u da Katar'a verdiler. Son iki ay içinde 2.5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla Katar'a gönderdiler ucuz et yesinler diye bize gelince yüzde 48 zam yaptılar. Adana'da bin 500 kasap kepenk indirdi ve eylem yaptı. Seslerini kestiler, televizyonlar bile doğru dürüst vermedi.

Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki kırmızı etle ilgili TÜİK kamuoyuna açıklama yapar. Son 25 aydır TÜİK hiçbir bilgi vermiyor. Bizim vatandaşımız çocuğuna et yediremezken yüzde 48 zam yapıyorsun, buradaki kırmızı eti Katar'a götürüyorsun. Bizim insanımızı da ete muhtaç hale getiriyorsun.

5- Tarımda ve enerjide Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirdiler. Böyle bir tablo Türkiye'de yaşandı mı? Türkiye bu noktaya nasıl geldi. Dua ediyoruz gemiler gelsin diye. Şeker karaborsaya düştü. Benim bildiğim şekerin kara borsaya düşmesi ikinci dünya harbinde olmuşsa olmuştur. Nasıl oluyor şeker kara borsası oluyor? Çiftçiye 211 milyar lira alacağını ödeyeceksin kardeşim. Bir devlete yüzde 60 oranında enerjide bağımlı hale gelinir mi? MGK bunu gündeme getirdi mi getirmedi mi bilmiyorum. Getirmemişse o da görevini yapmamıştır.

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