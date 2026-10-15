Kılıçdaroğlu, CHP'de Seyman'ı kültür-sanat genel başkan yardımcılığına getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

CHP'nin Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Seyman oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi Seyman'ı Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi.

Kaynak: AA