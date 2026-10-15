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Kılıçdaroğlu, CHP'de Seyman'ı kültür-sanat genel başkan yardımcılığına getirdi

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman'ı Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi. Parti açıklamasına göre Seyman, CHP'nin kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığını yürütecek.

CHP'nin Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Seyman oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi Seyman'ı Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi.

Kaynak: AA
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