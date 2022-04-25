Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ'cülerle görüşmekten vazgeçti - Haberler

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Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ'cülerle görüşmekten vazgeçti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ'cülerle görüşmekten vazgeçti

Darbe girişiminde rol oynadıkları gerekçesiyle cezaevinde olan askeri öğrencileri ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepki çekeceğini düşündüğü için ziyaretinden vazgeçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Bakanlığa başvurdu. Bakanlık tarafından onaylanan ziyaretin tepki alacağını düşünen Kılıçdaroğlu'nun ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

AİLELERİNE SÖZ VERMİŞTİ

Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti.

BAKANLIK İZİN VERMİŞTİ

Cezaevindeki askeri öğrencileri ziyaret etmek istediğini belirten CHP'liler, Bakanlığa bu durumu iletti. Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Haberler

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