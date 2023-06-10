Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki itirafıyla Muharrem İnce'yi haklı çıkardı

Dün konuk olduğu canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz, Muharrem İnce'nin aday olduğu seçimde bırakın sandık görevlisi koymayı, Şanlıurfa'nın ilçelerine girememiştik bile" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle her fırsatta "CHP ben adayken 13 bin sandığa gözlemci koymadı" diyen Muharrem İnce'yi haklı çıkardı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ilk kez katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞANLIURFA'NIN İLÇELERİNE GİREMEMİŞTİK"

Seçimi neden kaybettiğine ve genel başkanlık koltuğunu bırakıp bırakmayacağı sorularına yanıt verecen Kılıçdaroğlu, programın bir yerinde "Biz, Muharrem İnce'nin aday olduğu seçimde bırakın sandık görevlisi koymayı, Şanlıurfa'nın ilçelerine girememiştik bile" itirafından bulundu.

MUHARREM İNCE'Yİ HAKLI ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla her fırsatta "CHP ben adayken 13 bin sandığa gözlemci koymadı" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi haklı çıkarmış oldu.