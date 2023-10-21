CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı'yı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Burdur İl ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ile Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı'yı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer eşlik etti.