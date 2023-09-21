Kılıçdaroğlu, Bitlis POMEM Müdürü Kaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kazım Kaman'ın Ankara Çubuk'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bitlis POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kazım Kaman için Ankara'nın Çubuk İlçesinde yaşayan babası Veli Kaman ve annesi Kutsal Kaman'a bu akşam ziyaret etti ve başsağlığı diledi. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da eşlik etti.