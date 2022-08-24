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Kılıçdaroğlu, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılacak

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği yürüyüşe katılacağı ve Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe'ye çıkacağı belirtildi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.

15 KM YÜRÜYECEKLER

Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.

ŞAFAK VAKTİ ATATÜRK'ÜN İMZASINI OLUŞTURACAKLAR

Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılacak

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Afyon Politika Güncel Haberler

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