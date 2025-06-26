Kılıçdaroğlu: Ben görevi kabul etmesem CHP'ye kayyum atanır

Kılıçdaroğlu: Ben görevi kabul etmesem CHP'ye kayyum atanır
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Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden CHP Genel Başkanı olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir." dedi.

30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkması halinde partinin başına geçeceği iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

KILIÇDAROĞLU: CHP'YE VE BANA TUZAK KURULUYOR

Kılıçdaroğlu, TGRT'den Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, CHP'ye ve kendisine tuzak kurulduğunu savunurken, kendisinin görevi kabul etmemesi halinde partiye kayyum atanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim. Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum.

"BEN KABUL ETMESEM KAYYUM GELİR"

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz."

30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan CHP kurultay davası öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında 3 ismin Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini ifade etmişti.

"KAYYUMA MI BIRAKAYIM?"

Kılıçdaroğlu ise bu teklife "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

•Girdigi ilk seçimde adres değişikliğini yapmayı unutması ve bu nedenle oy dahi kullanmaması. •2014 yılında KATAR dan getirdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesi. •7 Haziran 2015 ile 1 KASIM 2015 arasında hükümet kurulmasına yönelik yeterli çabanın gösterilmemesi. •16 Nisan 2017 seçimlerinde mühürsüz oy pusulalarının sayılmasına s

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

•Girdigi ilk seçimde adres değişikliğini yapmayı unutması ve bu nedenle oy dahi kullanmaması. •2014 yılında KATAR dan getirdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesi. •7 Haziran 2015 ile 1 KASIM 2015 arasında hükümet kurulmasına yönelik yeterli çabanın gösterilmemesi. •16 Nisan 2017 seçimlerinde mühürsüz oy pusulalarının sayılmasına

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