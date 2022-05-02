Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Karedeki bebeklere özel vurgu yaptı

Son dönemlerde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ailesiyle çekildiği fotoğraf karesini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İKİZ TORUNLARA ÖZEL VURGU

Aileye yeni katılan küçük üyelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşıma nazar boncuğu emojisi yerleştirmeyi de ihmal etmedi. CHP liderinin oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun 25 Ocak'ta ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;