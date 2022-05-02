Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Karedeki bebeklere özel vurgu yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Karedeki bebeklere özel vurgu yaptı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
 - Güncelleme:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aile bireyleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" dedi.

Son dönemlerde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ailesiyle çekildiği fotoğraf karesini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İKİZ TORUNLARA ÖZEL VURGU

Aileye yeni katılan küçük üyelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşıma nazar boncuğu emojisi yerleştirmeyi de ihmal etmedi. CHP liderinin oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun 25 Ocak'ta ikiz çocukları dünyaya gelmişti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu, bayram paylaşımını aile fotoğrafıyla yaptı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title