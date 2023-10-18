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Kılıçdaroğlu, BASİFED Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİFED) yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da eşlik etti.