Kılıçdaroğlu, BASİFED Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİFED) yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİFED) heyetini kabul etti.
Kılıçdaroğlu, BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika