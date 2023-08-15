Kılıçdaroğlu, Barış Pehlivan'ın cezaevine girmesine tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan davada 8 ay ceza alması sonucunda bugün cezaevine girmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan davada 8 ay ceza alması sonucunda bugün cezaevine girmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir" dedi.

Kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 8 ay hapis cezası alan gazeteci yazar Barış Pehlivan, bugün İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pehlivan'ın cezaevine girmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir. "