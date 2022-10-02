CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim günler arasında ABD'ye yapacağı ziyaret için iktidar kanadı "İcazet almaya gidiyor" yorumlarında bulundu. Konuyla ilgili soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için. Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından gündeme düşen bir başka haber de büyük ses getirdi. Erdoğan'ın ardından ABD'ye gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihi ise iktidar kanadı tarafından "İcazet almaya gidiyor" şeklinde yorumlandı.

"SOSYAL DEVLETİ SAVUNANLARLA BİRLİKTE OLMAK İÇİN ABD'YE GİDİYORUM"

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin CHP içinde de soru işaretleri yarattığını ifade etti. 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek gezinin zamanlaması ve yaratacağı algı konusunda farklı düşünen CHP'liler olduğunu ifade eden Erkin, CHP liderine iktidar kanadının "ABD'ye icazet almaya gidiyor" yorumlarını sorduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun şu yanıtı verdiğini ifade etti;

"ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için. Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için."

CHP LİDERİ SANDERS İLE DE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen ABD'li demokratik-sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek.