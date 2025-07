Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümü İstanbul'da Kutlandı

İstanbul'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Programa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "O zor yıllarda Kıbrıs Türkü topyekün imha ile karşı karşıyayken Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını, soydaşlarını yalnız bırakacağını sananlar, her türlü oynadıkları oyunla hem kendilerini aldatmışlar hem de tarih sayfalarında utanç belgelerine imza atmışlardır" dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki Çubuklu Hidiv Kasrı'nda program düzenlendi. Programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, "O zor yıllarda bizler çocuktuk. Ama o çocuk yaşta mücahitler, Mehmetçikler doğru yolda yürümemize vesile olmuşlardır. Hepsini buradan yad etmek istiyorum. O zor yıllarda Kıbrıs Türkü topyekün imha ile karşı karşıyayken, İngiliz döneminde İngiliz'in baskısı bir tarafta, diğer tarafta Rum ve Yunan'ın adayı Yunanistan'a bağlamak için çevirdiği farklı oyunlar, uluslararası anlaşmalara meydan okuyarak Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını, soydaşlarını yalnız bırakacağını sananlar, her türlü oynadıkları oyunla hem kendilerini aldatmışlar hem de tarih sayfalarında utanç belgelerine imza atmışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz 1974'te adayı Yunanistan'a bağlamak için bir darbe yapmaya kalkıştılar, o darbede Sampson denilen eli kanlı bir terörist vardı. Onun planı Kıbrıs Türk halkını tamamıyla katletmekti. O zamanın Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan kararlıydı, Türk Silahlı Kuvvetleri kararlıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1967'de müdahale etmek istiyordu ama tam hazır değillerdi. Johnson'un mektubu Türkiye'yi durdurmaktaydı. Ama sandılar ki Türkiye kararını erteleyecek. Ama bu sefer ciddiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz sabahı Kıbrıs'a çıkarken mücahitler de orada nöbetteydi. Mehmetçikler ve mücahitler Cumhur Evgin Paşa'nın nezdinde gerçekten bir destan yazdılar ve 1974'ten bu yana Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerinin devleti ilk önce otonom, sonra federal, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. 15 Kasım'da 42. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de yedi düvele karşı hep birlikte bir destan yazdık. Bu sadece Kıbrıslı Türklerin kendi bekası ve güvenliği için önemli değil, aynı zamanda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin İskenderun'dan Ege adalarına kadar 2 bin kilometrelik sahil şeridi ile Akdeniz'e en uzun cephesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatanın kalbinde kendi güvenliğidir, kendi onurudur, kendi milli direnişidir."

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Hiç şüphesiz 51 yıl önce de, 60 yıl önce de, 70 yıl önce de Kıbrıs Türk halkı haklıydı. Ama bu coğrafyada haklı olmak yetmiyor, aynı zamanda güçlü olmanız gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tırnak içinde zayıf gören ve bu anlamda Bosna'da yapılanları yapmak isteyen, Gazze'de yapılanları yapmak isteyen bir yapıya karşı Türkiye Cumhuriyeti, 7'den 70'e bütün imkanları ile kardeşlerinin yanında oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak bir yola girmiş oldu. Sayın cumhurbaşkanım her dönemde mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güzel işler yapıldı. Lakin sizin döneminizde başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu kalkınma hamlesi, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere dünyanın her tarafında artık farkına varılması, bir anlamda örtülü diplomasinin başlaması en önemli çalışmalardan bir tanesi. Biz Anadolu Türkleri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs Türkleri ile sonsuza kadar beraber olacağımızı her ortamda dile getiriyoruz" dedi.

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Davut Gül, birçok üst düzey isim ve gaziler katıldı. - İSTANBUL