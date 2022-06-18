Keşir doğa tutkunlarını Düzce'ye davet etti

DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, adrenali seven doğa tutkunlarını Düzce'ye davet etti.

Ayşe Keşir, İstanbul ile Ankara arasında bulunan ulaşımı kolay olan Düzce'ye doğaya davet etti. Keşir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Raftingçiler Düzce'ye Melen çayındaki 13 kilometrelik muhteşem parkur meraklılarına eğlence ve heyecan vaat ediyor. Ruhu dinlendiren şelalelerimize, huzurlu yaylalarımıza. Düzce, Ankara ve İstanbul'a sadece 2 saat" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Politika