Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan'ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini söyledi.

Keşan'da, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, CHP'den dördüncü kez belediye başkanı seçilen Mehmet Özcan'ın, partisinden istifa ettiği öğrenildi. CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, söylentileri doğrulayarak, Özcan'ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini, kendi sistemlerinde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi. Özcan, istifası konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı