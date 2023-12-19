Kepez Belediyesi Yeni Emek Mahallesi'ne beşinci taziye evini kazandırdı

Kepez Belediyesi, beşinci taziye evini Yeni Emek Mahallesi'ne kazandırdı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, taziye evi hizmetiyle başsağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edebilecek.

Kepez Belediyesi, beşinci taziye evini Yeni Emek Mahallesi'ne kazandırdı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, taziye evi hizmetiyle başsağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edebilecek.

Kepez Belediye ilçe sakinlerinin yas acısını, taziye hizmetiyle paylaşıyor. Bu hizmet kapsamında yakınını kaybeden vatandaşlara, masa, sandalye, çay kazanı, içme suyu ve pide ikramı hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor.

Kepez Belediyesi, vatandaşların taziye dileklerin kabul edeceği mekanları da üretiyor. Geniş aile yapıları dolayısıyla taziyelerin apartman dairelerinde gerçekleştirilmesinde ve yine sokaklarda taziye çadırı kurulmasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla ilçeye taziye evi yapılıyor.

Yeni emek taziye evi inşaatı tamamlandı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde cenazesi olan vatandaşların yas acısının paylaşılmasına vesile olan taziye evleri, önceki yıllarda Çankaya, Güneş, Şafak ve Hüsnü Karakaş mahallelerine inşa edildi. Vatandaşların talebi üzerine bir taziye evi de Yeni Emek Mahallesi'ne yapıldı.

Muhtarlık hizmet binasının yanına kazandırılan tesisin inşaat çalışmaları tamamlandı. Zemini beton olan tek katlı taziye evi, çelik konstrüksiyondan inşa edildi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan tesisin 120 metrekare kullanım alanında lavabo, mutfak ve oturma salonu bulunuyor.

"Kepez yas acısını paylaşıyor"

Başkan Hakan Tütüncü, insan yaşamına dokunan ve örnek alınan birçok sosyal projeye imza attıklarını söyledi. Taziye evlerini de, yakınlarını kaybeden vatandaşların yas acısını paylaşabilmek amacıyla yaptıklarını aktaran Tütüncü, "Taziye evi ile cenazesi olan hemşehrilerimizin hem yas acısını paylaşıyor hem de bu acı günlerinde omuzlarındaki yükü hafifletiyoruz. Yine taziye çadırı hizmetimizle vatandaşlarımızın taziye kabullerini kolaylaştırıyoruz. İmkanlar dahilinde taziye evlerinin sayısını artıracağız" açıklamasını yaptı.

Başkan Tütüncü, Yeni Emek Mahallesi'ndeki taziye evini, tefrişatını hızlı bir şekilde tamamlayarak, yakın bir tarihte hizmete açacaklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA