Kemer Belediyesi Personelinin Maaşları İyileştirildi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi şirket personelinin maaşlarında iyileştirme yaparak 13 bin 97 lira 25 kuruştan 14 bin 454 lira 38 kuruşa yükselttiklerinin müjdesini verdi.

Arslanbucak Mahallesi'nde yer alan Kemer Belediyesi Hizmet Alanı'nda belediye personeli ile bir araya gelen Belediye Başkanı Topaloğlu'na Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Baki Yalın ve birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Topaloğlu, belediye hizmet alanında yaptığı konuşmasında, Kemer Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, tüm personelin çalışma sırasında iş güvenliğini mutlaka alması gerektiğini söyledi.

Bütçe değişmedi

Kemer Belediyesi çalışanlarıyla güzel işler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Her ay ekonomide sertlikler devam ediyor. Kemer Belediyesi olarak 2022'nin Aralık ayında kabul edilen bütçe ile yola devam ediyoruz. Bütçeyi yaparken mazot 16 liraydı şimdi 40 lira oldu. Asgari ücret 8 bin 500 liraydı ve 11 bin 400 oldu. Her şey pahalandı ama biz aynı bütçeyle sizlerin özlük haklarını vermeye çalışıyoruz. Savaşlar, depremler, yangınlar, pandemi ve EYT konusu oldu. Tüm bunlara rağmen işçimizin özlük haklarını koruduk. Bizim için önemli olan işçimizin özlük hakları. Yatırımlarımız biraz ertelenebilir. Aldığınız maaşlar belki az ama bütçemize uygun şekilde hareket ediyoruz" dedi.

En düşük işçi maaşı 14 bin 454 lira 38 kuruş oldu

İşçi maaşlarında iyileştirme yapmak için birim müdürleri ve işçi temsilcileriyle sürekli istişarelerde bulunduklarına değinen Başkan Topaloğlu, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde ortaya bir hesap çıkardık. Daha önce 514 lira 22 kuruş olan günlük yevmiyeyi 540 liraya çıkardık. Yemek ücretini 722 lira 9 kuruştan 1200 liraya çıkardık. Bunu kadrolu işçilerin aldığı ile eşitledik. En düşük işçi maaşı 13 bin 97 lira 25 kuruştu. Bunu da 14 bin 454 lira 38 kuruşa çıkardık. Kişi başı bin 357 liralık bir artış yaptık. Bu zamlı maaşlar Eylül ayı maaşlarının içerisinde olacak şekilde hesaplarınıza yatacak. İnşallah her şey daha iyi olur ve önümüzdeki günlerde tekrar bir zam yaparız. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullanın" dedi.

Başkan Topaloğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de personele uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Önümüzde bir yerel seçim var. Beni Göynük Belediye Başkanlığım döneminden tanıyanlar var. Hiç kimsenin bayrağını sallamayın ve arabalarınızı giydirmeyin. Seçim günü elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle atın. Oyunuzu kime verirseniz verin ama kimsenin hedefi olmayın. Sizlerin bir büyüğü olarak söylüyorum. Oyunuzu bana verin demiyorum. Kimsenin hedefi olmayın. Kaybeden siz olursunuz. İşinizi yapın evinize gidin" dedi. - ANTALYA