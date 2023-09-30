Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in kızının düğününe katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Duygu Soyer'in düğününe katıldı. Düğün, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Duygu Soyer'in, Çağan İzgi ile hayatını birleştirdiği düğüne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soyer ailesinin mutlu günlerine katılmak amacıyla İzmir'e geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Duygu Soyer ile Çağan İzgi'nin hayatını birleştirdiği düğüne katıldı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğünde Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ilçe başkanları, oda başkanları ve parti teşkilatından önemli isimler yer aldı. (DHA)