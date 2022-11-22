Kemal Kılıçdaroğlu o tarihi işaret ederek açıkladı: 3 Aralık'ı bekleyin, Türkiye'nin bu kriz zincirinden kurtulması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulunurken, ABD ve Avrupa ziyaretlerine değinerek, "3 Aralık'ı bekleyin" dedi. CHP lideri, "Türkiye'yi bu kriz zincirinden kurtulması lazım. Çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar gidecek bir düzen açıklayacağız. Ekipler hazır, taze para da hazır" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu burada ABD ve Avrupa'daki ziyaretlerine ilişkin de önemli bir açıklama yaptı.

"3 ARALIK'I BEKLEYİN"

Kılıçdaroğlu ABD ve Avrupa ziyaretleri hakkında, "Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ı bekleyin" dedi. CHP lideri, "Türkiye'nin bu kriz zincirinden kurtulması lazım. Çok güzel şeyler açıklayacağız. Sonsuza kadar gidecek bir düzen açıklayacağız. Ekipler hazır, taze para da hazır" dedi.

KILIÇDAROĞLU ABD VE İRAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatı, 9 Ekim'de başlayıp 13 Ekim'de biterken, 1-5 Kasım tarihleri arasındaki İngiltere ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun bilim ve teknoloji çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri Cumhur İttifakı tarafından eleştirilmişti.

"TEMİZ" YATIRIMCIYA İHTİYAÇ VAR

Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere gezisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye hızla nefes aldırmak ve içinde bulunduğumuz bu derin krizden çıkmak için kendi özgücümüzün yanı sıra 'temiz' yabancı yatırıma ihtiyaç var. Dünyadaki güçlü teknolojik yatırımcıları ve fonları Türkiye'nin potansiyeliyle buluşturmak amacıyla bu akşam Londra'ya gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.