Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması bugün Ankara'da görüldü. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşma saat 10.00'da başladı. Duruşma sonrası karar da açıklandı.

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan asıl davanın 'konusuz' kaldığını belirterek, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, birleşen dosyalar yönünden yaptığı değerlendirmede, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davayı, davayı açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

SÜRECİN EN BÜYÜK KAYBEDENİ KILIÇDAROĞLU

Mahkemeden bu yönde bir kararın çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu da sürecin en büyük kaybedeni oldu. Hem partinin başına dönemedi hem de bu süreçteki tutumu nedeniyle parti içindeki tüm gücünü kaybetti.

ANKARA'DA OFİS TUTMUŞTU

13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu ise aktif siyasete devam edeceğini açıklamıştı. Ankara'da bir ofis tutan Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için ise 6'lı masa ortaklarından İyi Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi'ni seçmişti.