Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" tepkisi - Haberler

Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika