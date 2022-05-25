Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" tepkisi - Haberler

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Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.

Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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