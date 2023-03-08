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Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapacak

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapacak. Kılıçdaroğlu'nun programına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş'ta olacak. Orada acılar hâlâ taze" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilanı sonrası partisinin genel merkezinde tebrikleri kabul etti. Milletvekilleri, "Bir bayram havası oldu. Genel başkan da keyifli ve çok heyecanlıydı" dedi.

Partililer genel merkezde ve Meclis'teki grup toplantısında yaşanan bu yoğunluğa ilişkin, "En son yerel seçimleri kazandığımızda böyle bir yoğunluk yaşanmıştı. Şimdi de bir benzerini yaşıyoruz. Parti içinde kazanma inancı var" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun henüz netleşen bir miting programı ya da il ziyareti olmadığını söyleyen kurmayları, "Daha fazla sahada olacak. Grup kürsüsüne veda nedeni de bundan. Yaz döneminde yaptığı gibi farklı illerde grup toplantısı gibi konuşmalarına devam edecek. Açıklanacak seçim takvimine göre de programı netleşecek. Tabii ki ortak mitingler de olacak" bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretine ilişkin "Deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş'ta olacak. Orada acılar hâlâ taze" ifadeleri kullandı. HDP'ye veya adaylık ilanı sonrası başka bir partiye ziyaret olup olmayacağına ilişkin Erkek, "Henüz bir program yok. Tek adam rejimine karşı bu demokrasi mücadelesine herkesin katılması lazım" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Muharrem Erkek Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Tuğrul Kademe:

konyada muhafazakar İzmirde atatürkçü diyarbakırda yerel yönetimler özerklik sözü verir erzurum da ülkücü olur terör güdümlü partiye bakanlık pazarlık yapar kumar masasındaki donen dolapları insanlar biliyor yemezler

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Buba Nasler:

Devlet zaten satiyor yaralara. Sizin meralle adaylik ve milletvekillikleri dagitma olayinizdan BIZ akliniza gelmedik.

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Alper Sayın:

Acılar taze yenimi aklınıza geldi hükumet acıları dindirmek için uğraşır iken siz kendi çıkarlarınızin peşinde geziyorduniz yeni mi aklınıza geldi tam bir samimiyetsizlik

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