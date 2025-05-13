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Keir Starmer'ın Evinde Yangın: 21 Yaşında Bir Kişi Gözaltında

Keir Starmer'ın Evinde Yangın: 21 Yaşında Bir Kişi Gözaltında
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Londra'daki özel konutunda çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 21 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, polis yangınla bağlantılı olarak üç ayrı yangın üzerinde de çalışıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 21 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan özel konutunda yangın çıkmıştı. Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor. Londra polisi, yangınla bağlantılı olduğu değerlendirilen 21 yaşındaki bir kişinin sabah erken saatlerde gözaltına alındığını ve sorgusunun sürdüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında, olay yerinde görülen bir aracın da arandığı belirtildi.

Polis, yalnızca bu yangını değil, aynı günlerde yaşanan üç ayrı yangını da kapsayan bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. İlk yangının Perşembe günü sabah saatlerinde, Başbakan Starmer'ın eviyle aynı sokakta park halinde bulunan küçük bir araçta çıktığı bildirildi. İkinci yangının ise Pazartesi günü sabah erken saatlerde Islington bölgesinde bir evde meydana geldiği aktarıldı. Üçüncü yangın ise Başbakan'ın Kentish Town'daki adresinde gerçekleşti. Evin giriş kısmında çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadı. Olayın ardından hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Starmer'ın güvenlik güçlerine hızlı müdahaleleri dolayısıyla teşekkür ettiği ifade edildi.

Keir Starmer, geçtiğimiz Temmuz ayında başbakanlık görevine gelmesinden bu yana Londra'daki resmi konutu olan Downing Street'te ikamet ediyor. Yangının meydana geldiği evin Starmer'a ait özel konut olduğu belirtildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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