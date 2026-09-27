Kazakistan Savunma Bakanı Kosanov, 14 askerin öldüğü tatbikatın ardından görevden alındı

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Kazakistan Savunma Savunma Bakanı Dauren Kosanov, geçtiğimiz perşembe günü Hazar Denizi'nde yürütülen askeri tatbikatta 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla görevden alındı.

Kazakistan'da geçtiğimiz perşembe günü Hazar Denizi'nde yürütülen tatbikatta 14 askerin hayatını kaybettiği facianın ardından Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alındı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanının kararıyla Dauren Kosanov, Kazakistan Savunma Bakanı görevinden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Perşembe günü Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında "Kaysar" hücum botundan personelin karaya çıkarılması esnasında olumsuz hava şartları ve şiddetli deniz dalgaları nedeniyle 14 asker akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti, 3 asker ise kurtarılmıştı. Facianın ardından 25 Eylül'de Kazakistan'da ulusal yas ilan edilmişti.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nden üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatılmış, 5 yetkili gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı