Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov, Ankara'da

Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov, Ankara'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u resmi bir törenle karşıladı ve iki ülke arasında askeri işbirliği konularında görüşmeler yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u askeri törenle karşıladı. Konuk Bakan'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından her iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti" denildi.

