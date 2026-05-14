Erdoğan'a Astana'da ilk Hoca Ahmet Yesevi Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, temaslarda bulunmak üzere geldiği Astana'da ilk kez Hoca Ahmet Yesevi Nişan'ı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından düzenlenen nişan takdimi törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi Nişan'ı takdim edildi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından, manevi değerler, kültür, eğitim ve Türk dünyası dayanışmasına katkı sağlayan Kazak ve yabancı şahsiyetlere verilmesi kararlaştırılan Hoca Ahmet Yesevi Nişan'ı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan takdim töreninde yaptığı konuşmada, "Türk dünyasının büyük gönül sultanı Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen bu güzide nişanın ilk kez tarafıma takdim edilmesi büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesile ile ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderliğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ASTANA

