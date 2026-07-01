Kazakistan'da 23 Ağustos'ta erken seçim kararı

Kazakistan'da yeni anayasanın bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte iki kanatlı parlamentonun görevi sona ererken, kurulacak tek meclisli yasama organının üyeleri 23 Ağustos'ta yapılacak erken seçimle belirlenecek.

Kazakistan'da 1995'ten bu yana Senato ve Meclis'ten oluşan iki kanatlı parlamento, yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte görevini tamamladı. Ülkede kurulacak tek meclisli yasama organı "Kurultay"ın üyeleri ise 23 Ağustos'ta yapılacak erken seçimle belirlenecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından imzalanan kararnameye göre; seçim 23 Ağustos'ta yapılacak.

Kurultay'ın milletvekilleri, nispi temsil sistemiyle 5 yıllık süre için seçilecek

Kazakistan'da 15 Mart'taki referandumda seçmenlerin yüzde 88'inin destek verdiği 96 maddelik yeni anayasa iki meclisli parlamenter sistemden tek meclisli sisteme geçişi, cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının oluşturulmasını, insan haklarının güçlendirilmesini ve çeşitli anayasal reformları öngörüyor. Buna göre iki kanatlı parlamento kaldırılarak yerine Kurultay adı verilen tek meclisli yasama organı oluşturulacak. Toplam 145 sandalyeden oluşacak Kurultay'ın milletvekilleri, nispi temsil sistemiyle 5 yıllık süre için seçilecek. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı