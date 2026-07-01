Haberler

Kazakistan'da 23 Ağustos'ta erken seçim kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'da yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle iki kanatlı parlamento sona erdi. Tek meclisli Kurultay üyeleri, 23 Ağustos'ta yapılacak erken seçimle belirlenecek.

Kazakistan'da yeni anayasanın bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte iki kanatlı parlamentonun görevi sona ererken, kurulacak tek meclisli yasama organının üyeleri 23 Ağustos'ta yapılacak erken seçimle belirlenecek.

Kazakistan'da 1995'ten bu yana Senato ve Meclis'ten oluşan iki kanatlı parlamento, yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte görevini tamamladı. Ülkede kurulacak tek meclisli yasama organı "Kurultay"ın üyeleri ise 23 Ağustos'ta yapılacak erken seçimle belirlenecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından imzalanan kararnameye göre; seçim 23 Ağustos'ta yapılacak.

Kurultay'ın milletvekilleri, nispi temsil sistemiyle 5 yıllık süre için seçilecek

Kazakistan'da 15 Mart'taki referandumda seçmenlerin yüzde 88'inin destek verdiği 96 maddelik yeni anayasa iki meclisli parlamenter sistemden tek meclisli sisteme geçişi, cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının oluşturulmasını, insan haklarının güçlendirilmesini ve çeşitli anayasal reformları öngörüyor. Buna göre iki kanatlı parlamento kaldırılarak yerine Kurultay adı verilen tek meclisli yasama organı oluşturulacak. Toplam 145 sandalyeden oluşacak Kurultay'ın milletvekilleri, nispi temsil sistemiyle 5 yıllık süre için seçilecek. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?

Arıkan fena patladı: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
Serinlemek için denize giren işçinin cansız bedeni bulundu

Serinlemek için denize giren işçinin cansız bedeni bulundu
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı

Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı