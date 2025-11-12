Haberler

Kazakistan'da 'LGBT' Propagandasını Yasaklayan Yasa Değişikliği Kabul Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan parlamentosunun alt kanadı, internette ve medyada geleneksel olmayan cinsel yönelim propagandasını yasaklayan yasa değişikliklerini oy birliğiyle kabul etti. Yasa tasarısı, çocukların güvenliği ve ruh sağlığına yönelik endişeler gerekçe gösterilerek hazırlandı.

Kazakistan parlamentosundan alt kanadı, internette ve medyada "Lgbt" propagandası yapılmasının yasaklanmasını içeren yasa değişikliklerini kabul etti.

Kazakistan parlamentosunun alt kanadında yapılan oturumda, internette veya medyada "geleneksel olmayan cinsel yönelim propagandasını" yasaklayan değişiklikleri öngören yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Yasayı ihlal edenlere para cezası, tekrar edenlere ise 10 güne kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı, Senato'nun da onayına sunulacak. Kabul edilmesi durumunda tasarı, yasalaşması için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e sunulacak. Tokeyev, son aylarda "geleneksel değerlerin korunması" gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

"Geleneksel olmayan cinsel yönelimin propagandasını yasaklayan değişiklikler yapıldı"

Milletvekili Yelnur Beysenbayev, parlamentoda yapılan oturumda çocukların ve gençlerin her gün internette aile, ahlak ve gelecek anlayışlarını olumsuz etkileyebilecek bilgilerle karşılaştığını belirterek, "Genç neslin bilincini yasa dışı içeriklerden korumak, onların güvenliği ve ruh sağlığıyla doğrudan ilgili bir konudur. Toplumda çocukları ve gençleri dijital ortamda olumsuz içeriklerden koruma konusundaki artan endişeler nedeniyle yasa tasarısında kamu alanında pedofili ve geleneksel olmayan cinsel yönelimin propagandasını yasaklayan değişiklikler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bu konunun daha önce de milletvekilleri tarafından gündeme getirildiğine işaret eden Beysenbayev, ayrıca geçtiğimiz yıl Kazakistan'da "açık ve gizli LGBT propagandası yapılmasına karşıyız" başlıklı imza kampanyasının resmi olarak ele alınması için gerekli 50 bin imza topladığını kaydetti. Beysenbayev, LGBT propagandası yapılmasının yasaklanmasını öngören değişikliğin 18 milletvekili tarafından önerildiğini belirterek, "Geleneksel olmayan cinsel yönelime ilişkin propagandanın net bir tanımı belirlenmiş ve bunun kitle iletişim araçlarında, çevrimiçi platformlarda ve telekomünikasyon ağlarında yer almasına kısıtlama getirilmiştir. Bu normlar hükümetin, uzmanlar ve sivil toplumun ortak kararıyla oluşturulmuştur. Ayrıca Kazakistan bu konuda öncü değil. Benzer normlar Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Rusya gibi birtakım ülkelerde geçerlidir" dedi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.