Kazakistan'da 'LGBT' Propagandasını Yasaklayan Yasa Değişikliği Kabul Edildi

Kazakistan parlamentosundan alt kanadı, internette ve medyada "Lgbt" propagandası yapılmasının yasaklanmasını içeren yasa değişikliklerini kabul etti.

Kazakistan parlamentosunun alt kanadında yapılan oturumda, internette veya medyada "geleneksel olmayan cinsel yönelim propagandasını" yasaklayan değişiklikleri öngören yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Yasayı ihlal edenlere para cezası, tekrar edenlere ise 10 güne kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı, Senato'nun da onayına sunulacak. Kabul edilmesi durumunda tasarı, yasalaşması için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e sunulacak. Tokeyev, son aylarda "geleneksel değerlerin korunması" gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

"Geleneksel olmayan cinsel yönelimin propagandasını yasaklayan değişiklikler yapıldı"

Milletvekili Yelnur Beysenbayev, parlamentoda yapılan oturumda çocukların ve gençlerin her gün internette aile, ahlak ve gelecek anlayışlarını olumsuz etkileyebilecek bilgilerle karşılaştığını belirterek, "Genç neslin bilincini yasa dışı içeriklerden korumak, onların güvenliği ve ruh sağlığıyla doğrudan ilgili bir konudur. Toplumda çocukları ve gençleri dijital ortamda olumsuz içeriklerden koruma konusundaki artan endişeler nedeniyle yasa tasarısında kamu alanında pedofili ve geleneksel olmayan cinsel yönelimin propagandasını yasaklayan değişiklikler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bu konunun daha önce de milletvekilleri tarafından gündeme getirildiğine işaret eden Beysenbayev, ayrıca geçtiğimiz yıl Kazakistan'da "açık ve gizli LGBT propagandası yapılmasına karşıyız" başlıklı imza kampanyasının resmi olarak ele alınması için gerekli 50 bin imza topladığını kaydetti. Beysenbayev, LGBT propagandası yapılmasının yasaklanmasını öngören değişikliğin 18 milletvekili tarafından önerildiğini belirterek, "Geleneksel olmayan cinsel yönelime ilişkin propagandanın net bir tanımı belirlenmiş ve bunun kitle iletişim araçlarında, çevrimiçi platformlarda ve telekomünikasyon ağlarında yer almasına kısıtlama getirilmiştir. Bu normlar hükümetin, uzmanlar ve sivil toplumun ortak kararıyla oluşturulmuştur. Ayrıca Kazakistan bu konuda öncü değil. Benzer normlar Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Polonya ve Rusya gibi birtakım ülkelerde geçerlidir" dedi. - ASTANA