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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye’nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı derecede arttı."

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye’nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı derecede arttı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye'nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı derecede arttı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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