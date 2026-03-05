Haberler

Kazakistan'dan İran'ın Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına kınama

Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Cumhurbaşkanı Tokayev'in İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Havalimanı'na düzenlediği insansız hava aracı saldırısını sert şekilde kınadığını duyurdu. Saldırının ardından, Kazakistan, olayın İran ile birlikte soruşturulması ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

İran'ın ABD ve İsrail ile süren çatışmalar kapsamında komşu ülkelere yönelik misilleme saldırıları uluslararası toplumun tepkisini toplamaya devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Smadiyarov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kardeş ve müttefik Azerbaycan'a yönelik bu saldırıyı şiddetle kınadığını aktararak, "Cumhurbaşkanı, olayın İran ile birlikte kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için anlaşmazlığın diplomatik yollarla çözülmesini umduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran topraklarından Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırıları düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, "Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Nahçivan Havalimanı'nda 2 sivilin yaralandığı aktarılmıştı. - BİŞKEK

