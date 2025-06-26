Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor

Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri sonrası yaşanan tartışmalar sürüyor. Yaptığı görüşmenin basına sızdırılmasının doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben kabul etmesem kayyum gelir, CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor, izin veremem"dedi.

CHP'de kurultay sürecine ilişkin "mutlak butlan" riski tartışılmaya devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündeme damga vurdu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kılıçdaroğlu, partiye kayyum atanması durumunda yaşanabilecek sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILDI

CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Bu görüşmenin ardından basına yansıyan "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"PARTİYİ KAYYUMA BIRAKMAM"

Görüşmenin kamuoyuna sızdırılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Benden izin istemediler" diyerek görüşmede aktarılan bilgilerin büyük ölçüde yanlış olduğunu savundu. "Henüz ortada bir mahkeme kararı yok. Çıkarsa da partiyi kayyuma bırakmam. Yapılan yorumlar hem CHP'ye hem de şahsıma kurulmuş bir tuzaktır" dedi.

"KAYYUM GELİRSE KURULTAY TARİHİ BELİRSİZLEŞİR"

Olası bir mahkeme kararıyla ilgili olarak ise Kılıçdaroğlu, "Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kayyum gelirse daha mı iyi olur? Kurultayın ne zaman yapılacağı bile belirsizleşir. Partiyi kim, nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'nin DNA'sı ile oynandığının da altını çizen Kılıçdaroğlu, "Buna izin vermem, veremeyiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 30 Haziran'da görülecek kurultay davasında "mutlak butlan" yani "tam geçersizlik" kararı çıkabileceği iddiası parti kulislerinde hareketlilik yaratmıştı. İddiaya göre, bu olasılık karşısında Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'un da bu kapsamda Kılıçdaroğlu'ndan destek istedikleri belirtilmişti.

İsmail Saymaz'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "Ben kabul etmesem kayyum gelecek, kayyuma mı bırakayım?" yanıtını verdi. Bu açıklama üç isim tarafından da yalanlanmazken, Vahap Seçer'in yaptığı açıklama, iddiaları doğrular nitelikte oldu. Seçer, "Farklı bir cevap almak Sayın İmamoğlu'nun hoşuna giderdi ama gelişmelere göre tavrımızı netleştireceğiz" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSer_hat:

Doğru 40 seçim kaybettin hala partinin başına geçeceğim diye uğraşıyorsun.hayırdır ya...

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Chp de dna mı kaldı. Terliğe bile oy veririz diyenler ortada chp birakmadilar. Bir kere şu partiyi yönetenlere gider yapsaydınız Bir kere ayar verseydiniz Chp şuan iktidardi.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Kayyum atansın daha iyi senin gibi omurgasız yüzsüz biri geleceğine.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın İmamoğlu sayın İmamoğlu. Paraları sayın da sayın. Yeter ya. Bu ülkenin kaderi yaptınız kendisinin kaderini para üzerine çizmiş insanlara. CHP nşn silkelen mesi ve yoluna girmesi gerekir. Muhalefet görevini bile suistimal eden bir konumdadır lar. Siz muhalefetini ona göre davranınız. Ülke sorunlarına eğilin filan. Yapabilirseniz tabi.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Kavanoz kapağına oy verecem diyen kitleye gelde CHP nin DNA sı değişti cümlesini açıkla.

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