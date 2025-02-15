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Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, düzenledikleri basın toplantısı ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları'nın açıklaması sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli için "Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullanması dikkat çekti.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 'Süreç ve Kayyım' başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

"KAYYUMUN EVVELDEN ATANDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Toplantıda konuşan Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Erdoğan'a soruyoruz. Van'a kayyum atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz? Kayyumun evvelden atandığını biz çok iyi biliyoruz. Talimatın yurt dışında döndüğü gibi verildiğini de çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ HAKKINDA DA DAVA AÇMALARI GEREKİYOR"

Sözlerinin devamına "Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti" diyen Hatimoğulları, "Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor. Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

BAHÇELİ GAFI

Tülay Hatimoğulları'nın basın açıklaması sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'den bahsederken "Sayın Abdullah Bahçeli" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

ZEYDAN YERİNE VALİ BALCI ATANDI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Zeydan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Dr. Ozan Balcı atandı.

ATAMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Görevden uzaklaştırma kararının belediye binası önünde Zeydan'a tebliğ edilmesinin ardından polis ekipleri belediye binasının etrafında bekleyen vatandaşlara müdahale etti.

TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatun daha sonra serbest bırakıldı.

31 MART'TAN BU YANA 11 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Van, Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Siirt Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 10 belediyeye kayyum atandı.

Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

yav ne dil sürçmesi bilinç altının dışa vurumu

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Haber YorumlarıSami İşgören:

pkk ile ilişkinizi kesin.adam gibi halkınıza hizmet edin.sonrada çıkıp lak luk etmeyin NOKTA.

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

en güvendiğimiz bahçeli bizi ne hale düşürdün emperyalizmin sözcüsü gibi hareket etmiştir

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Bilinçli söylüyor dil sürçmesi yok

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Haber Yorumlarıufo:

bence gaf değil bitişik ikizler

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Haber YorumlarıEngin Farş:

Tabi tabi gaf kesin ?? sizin yaptığınız haberciliğin ben ??

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Haber YorumlarıRafet Kara:

gaf değil bilinçli planlı bunlar

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Haber YorumlarıA. Erol:

cuk oturdu

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Haber YorumlarıVEFA:

Günün konusuna uygun. Abdullah Bahçeli daha çok yakıştı!

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Haber Yorumlarıtycoon null:

doğru demiş

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