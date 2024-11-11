Kayyum Can Aksoy üst geçitlere 'Güven ve Huzurun Şehri Esenyurt' afişleri astırdı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne Can Aksoy kayyum olarak atandı.

İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kayyum Can Aksoy göreve getirildikten sonra belediye encümeni memur üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Aksoy'un talimatıyla toplantıda engelli çocuk parkları yapılması, pazarlarda dileyen vatandaşın şüphelendiği kilo ölçümlerini yapabileceği tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.

SON HAMLESİ İLÇEDE BÜYÜK SES GETİRDİ

Esenyurt'a kayyum olarak atanan Can Aksoy'un son hamlesi de ilçede büyük ses getirdi. Aksoy'un talimatıyla ilçedeki tüm üst geçitlere "Güven ve Huzurun Şehri Esenyurt" afişleri asıldı.