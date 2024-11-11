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Kayyum Can Aksoy üst geçitlere "Güven ve Huzurun Şehri Esenyurt" afişleri astırdı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'dan yeni bir talimat daha geldi. Aksoy'un talimatıyla ilçedeki üst geçitlere "Güven ve Huzurun Şehri Esenyurt" afişleri asıldı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne Can Aksoy kayyum olarak atandı.

İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kayyum Can Aksoy göreve getirildikten sonra belediye encümeni memur üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Aksoy'un talimatıyla toplantıda engelli çocuk parkları yapılması, pazarlarda dileyen vatandaşın şüphelendiği kilo ölçümlerini yapabileceği tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.

Kayyum Can Aksoy üst geçitlere 'Güven ve Huzurun Şehri Esenyurt' afişleri astırdı

SON HAMLESİ İLÇEDE BÜYÜK SES GETİRDİ

Esenyurt'a kayyum olarak atanan Can Aksoy'un son hamlesi de ilçede büyük ses getirdi. Aksoy'un talimatıyla ilçedeki tüm üst geçitlere "Güven ve Huzurun Şehri Esenyurt" afişleri asıldı.

Kayyum Can Aksoy üst geçitlere
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZulkarneyn :

Memlekette 1 tane akıllı adam kaldı mı acaba? Her iş show, boş bedava aksiyonlar. Hep gösteriş...Kim nasıl daha çok koparırsam peşinde. Gerçekten acınası haldeyiz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

İstanbul belediyesinde imamoğlu kazandığı ilk seçimdeki yolsuzluk dosyaları o zamanın içişleri bakanlığınca el konulup sümenaltı edildi .....İsrafil sur u üfleyip kıyamet kopup hesap günü geldiğinde kul millet yetim hakkı yiyip milletin malınını eşe dosta yandaşa peşkeş çekenler mahkemeyi kübrada hesaba çekilip işledikleri suçların, günahlarının bedelini ödeyecek

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Esenyurt bir ilçe başkan

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