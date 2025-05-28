Kayseri Milletvekili Cıngı, Müzeleri Ziyaret Etmeye Davet Etti

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri'deki müzecilik faaliyetlerinden bahsederek, vatandaşları bu müzeleri ziyaret etmeye çağırdı.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, müzelerin toplumdaki önemine dikkati çekti, Türkiye'de ve Kayseri'de yürütülen müzecilik faaliyetleri hakkında konuştu.

Müzelerin, bir toplumun hafızasını diri tutan en güçlü kurumlardan biri olduğunu söyleyen Cıngı, "Türk milletinin köklü geçmişini anlatan binlerce yıllık eserler, müzelerimizde yalnızca korunmakla kalmaz, aynı zamanda bu eserler aracılığıyla genç kuşaklara milli bir şuur, güçlü bir kültürel aidiyet ve tarihsel bir mesuliyet duygusu kazandırılır." dedi.

Ak Parti'li Cıngı, Müzeler Haftası'nın her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını hatırlatarak, bu sayede müzelerin görünürlüğünün arttığını ve tarih şuurunun toplumsal düzeyde güçlendirildiğini belirtti.

Türkiye'de müzecilik faaliyetlerinin bir diğer önemli fonksiyonunun da yurt dışına kaçırılan kültürel varlıkların ülkeye iade edilmesi olduğunu dile getiren Cıngı, özellikle Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla birçok eserin yurtdışından ülkeye getirildiğini vurguladı.

Cıngı, Kayseri'nin müzecilik tarihine değinerek, kentte bulunan müzeler hakkında da bilgi verdi.

Murat Cahid Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu müzeler bir araya geldiğinde, Kayseri'nin sadece bir sanayi ve ticaret şehri olmadığı, aynı zamanda derin bir tarih, köklü bir kültür, güçlü bir sanat ve bilim geleneği taşıdığı açıkça görülmektedir. Kayseri müzeciliği, Anadolu'nun kültür köprüsü olma vasfını hem içerik hem sunum hem de vizyon açısından hakkıyla taşımaktadır. Bu duygularla, Müzeler Haftası'nın milletimize, kültür dünyamıza ve özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, başta Kayseri olmak üzere, ülkemizin dört bir yanındaki tüm müze çalışanlarımızın bu anlamlı haftasını gönülden kutluyorum."

İnsanlara, Kayseri'deki müzeleri ziyaret etme konusunda çağrıda bulunan Cıngı, "İster sanat ve tarih tutkunu olun, ister geçmişe meraklı bir yolcu, Kayseri'de sizi bekleyen müzelerimiz hem görsel bir şölen hem de kültürel bir uyanış sunmaktadır. Yerli ve yabancı tüm müzeseverleri, Anadolu'nun kadim hikayesini birlikte keşfetmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.