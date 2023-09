Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin İçin Veda Programı Düzenlendi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin için veda programı düzenlendi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas ilçesindeki bir restorandaki programda, hizmetleri ve Kayseri'ye katmış olduğu güzel faydalarından dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Türkiye'deki en büyük ikinci müdürlüğe terfi eden Şahin adına mutlu olduklarını belirten Cıngı, "Kariyer açısından ve ülkemize yapacağı hizmetler açısından kendisine başarılar diliyorum. İnşallah çok daha güzel görevlerde ülkemize hizmet etme fırsatını Cenabı Allah nasip etsin." ifadesini kullandı.

Şahin ise göreve geldiği günden bugüne kadar Kayseri ve Kayseri tarımı için 16 ilçede canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Buradaki başarının tamamını mesai arkadaşlarına borçlu olduğunu anlatan Şahin, "Şu an Kayseri, tarımı ve hayvancılığıyla Türkiye'de söz sahibi olan illerden biridir. Burada bir başarısızlık veya eksiklik varsa şahsımın, tüm başarı da buradaki ekip arkadaşlarımındır. Her ne kadar Malatyalı olsam da kendimi Kayserili gibi addediyorum. Buradaki toplumun içerisinde o kadar candan bize sahip olan insanlar vardı ki her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şahin, konuşmanın ardından pasta kesti, mesai arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.