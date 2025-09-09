Kayseri'de CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kayseri'de, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

CHP İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, burada yaptığı konuşmada, dün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı polislere acil şifa diledi.

Bugün CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümünü sevinç, gurur ve biraz da buruk bir şekilde kutladıklarını belirten Ünalmış, şöyle konuştu:

"Temeli 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde atılan, 9 Eylül 1923 tarihinde 'Halk Fırkası' adıyla savaş meydanlarında kurulan, evrensel liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden sonra ikinci büyük eseri olan Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümünde mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz."