Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile sendika yönetimini kabul etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işçi dostu belediye olarak uyum içerisinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile sendika yönetimini kabul etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işçi dostu belediye olarak uyum içerisinde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Başkan Arslan da misafirperverliğinden ve işçilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, sendika üyelerinin durumlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. - KAYSERİ