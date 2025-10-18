Haberler

Kaymakam Merve Ayık, Enez Kaymakamlığına Atandı

Kaymakam Merve Ayık, Enez Kaymakamlığına Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kararnameyle Merve Ayık, Aydın Karpuzlu'daki görevinden Edirne Enez Kaymakamlığına atanarak kariyerine devam ediyor. Ayık, kamu yönetimi ve sosyal projelere olan katkılarıyla biliniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son kararnameyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Merve Ayık, Edirne'nin Enez ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

Yeni görev yeri Enez'de hizmet vermeye hazırlanan Kaymakam Ayık, kamu yönetimi alanındaki tecrübesi ve sosyal projelere verdiği önemle tanınıyor.

1990 yılında Ankara'nın Akyurt ilçesinde doğan Merve Ayık, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2013 yılında biyomedikal mühendisliği bölümünden mezun olan Ayık, 2019'da hukuk fakültesini bitirerek kamu yönetimi alanında ikinci bir akademik birikim kazandı.

2014 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde "sağlık uzmanı" olarak göreve başlayan Ayık, bu kurumda yedi yıl boyunca çeşitli idari görevlerde bulundu.

2021 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak mülki idare amirliği kariyerine adım attı.

Kaymakamlık stajlarını Muğla Seydikemer ve Trabzon Ortahisar ilçelerinde tamamlayan Ayık, 12 Ağustos 2022 tarihli onayla Aydın Karpuzlu Kaymakam Vekili olarak göreve başladı.

Yaklaşık iki yıl boyunca Karpuzlu'da görev yapan Ayık, ilçede eğitimden tarıma, turizmden kadın girişimciliğine uzanan birçok sosyal projeye destek verdi.

Mayıs 2024'te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Programına katılmak üzere görevinden ayrılmıştı.

Kaymakam Merve Ayık'ın hafta başı Enez'e gelmesi bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.