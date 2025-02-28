Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

Dünya bu çağrıyı konuşuyor! ABD basınından ses getirecek manşet
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Katy Perry Uzaya Gidiyor

Katy Perry Uzaya Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Blue Origin'in düzenlediği tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşuna katılacak. Program kapsamında Perry ile birlikte birçok ünlü isim de uzay seyahatine çıkacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Blue Origin tarafından düzenlenen tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşuna katılacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, uzaya gidiyor. Perry, Blue Origin tarafından düzenlenen tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşuna katılacak. "Firework" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Perry ile birlikte Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, CBS sunucusu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, sivil haklar aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de uzaya seyahat edecek.

Blue Origin tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uçuşun 1963 yılında Sovyetler Birliği'nden Valentina Tereshkova solo görevinden bu yaba ilk kadın uzay uçuşu olduğunu kaydedildi. açıklamada uçuş için kesin bir tarih verilmezken uçuşun bahar aylarında yapılabileceği kaydedildi.

Perry'nin 23 Nisan-11 Kasım tarihlerinde konser turnesine çıkması planlanıyor. Bu nedenle uzay yolculuğunun Perry'nin konser turnesinden önce gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Perry, "Eğer bana uzaydaki ilk tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz size inanırdım. Çocukken hiçbir şey hayal gücümün ötesinde değildi" dedi.

Yolculuk 11 dakika sürecek

Perry'nin de bir parçası olacağı NS-31 misyonunun, New Shepard roketinin 11'inci tarihindeki 31'inci insanlı uzay uçuşu olması planlanıyor. Program kapsamında bugüne kadar 52 kişi uzaya seyahat etti.

11 dakika sürmesi beklenen yolculukta, ünlü isimler Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Krmn çizgisi'ni geçecek. Bir süreliğine Dünyayı izleyecek olan isimler daha sonra Dünya'ya geri geri dönecek. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
img

Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti
img

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.