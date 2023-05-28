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Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı yorumu yapıyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giden vatandaşlar katılım oranının az olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili "Katılım" başlıklı bir etiket açıldı. Bu etiketle kısa sürede 80 binin üzerinde tweet atıldı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Ancak 2. tur için bugün sandık başına giden vatandaşlar bu kez seçime katılımın düşük olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı, "Katılım" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 80 binin üzerinde tweet atılırken bazı kullanıcılar oy pusulasının küçük olmasından dolayı okullarda yoğunluk olmadığına dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı detaya dikkat çekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu kullandıktan sonra seçimin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Tabii katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

İnsanlar Sabah 07.00 da seçim sandıklarının olduğu yerlerin önünde bulunuyordu ne düşüklüğü çok fazla bir katılım vardı, ancak işlem hızlı bittiği için kuyruklar oluşmadı Cumhuriyet tarihinin en büyük katılım oranı çıkacak sandıklar kapandıktan sonra ..

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