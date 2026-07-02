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Katar: "ABD'li ve İranlı müzakerecilerle yapılan görüşmelerde olumlu ilerleme kaydedildi"

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Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da ABD ve İran arasında yapılan dolaylı teknik görüşmelerin tamamlandığını ve İslamabad Mutabakat Zaptı konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Taraflar, bir sonraki toplantının Ali Hamaney'in cenaze töreninin ardından planlanması konusunda mutabık kaldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar ve Pakistanlı arabulucuların ABD'li ve İranlı müzakerecilerle Doha'da yaptıkları ayrı ayrı toplantıları tamamladığını duyurarak, "Luzern Gölü Zirvesi'nin sonuçları temel alınarak İslamabad Mutabakat Zaptı ile ilgili konularda olumlu ilerleme kaydedildi" açıklamasında bulundu.

Katar yönetimi, ülkenin başkenti Doha'da yapılan ABD- İran arasındaki dolaylı teknik görüşmelerin tamamlandığını doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar ve Pakistanlı arabulucuların ABD'li ve İranlı müzakerecilerle gerçekleştirdikleri ayrı ayrı toplantıların sona erdiğini belirterek, "Luzern Gölü Zirvesi'nin sonuçları temel alınarak İslamabad Mutabakat Zaptı ile ilgili konularda olumlu ilerleme kaydedildi" açıklamasında bulundu. Tarafların önümüzdeki dönemde görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığını kaydeden el-Ensari, "Bir sonraki toplantının eski İran Dini Lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin ardından mümkün olan en yakın zamanda planlanması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

İran, dolaylı teknik görüşmelerin tamamlandığını duyurmuştu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ABD-İran arasındaki dolaylı teknik görüşmelerin tamamlandığını açıklamıştı. Garibabadi, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki ihlallerin bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik resmi bir iletişim kanalı kurulması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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