Katar, İsrail'in Hamas Liderlerine Saldırısını Kınadı

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef aldı. İsrail'in saldırısına kınama Katar Dışişleri Bakanlığından geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı "en şiddetli şekilde kınadıklarını" söyledi. El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. el- Ensari, Katar'ın İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit ettiklerini dile getirerek, "Bu saldırıyı şiddetle kınayan Katar, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit eder" diyen el-Ensari, soruşturmanın en üst düzeyde devam edeceğini ve ayrıntıların elde edilir edilmez kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. - DOHA