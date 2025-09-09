Haberler

Katar, İsrail'in Hamas Liderlerine Saldırısını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail'in Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınadı ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail'in Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini görüşen Hamas'ın liderlerini hedef aldı. İsrail'in saldırısına kınama Katar Dışişleri Bakanlığından geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı "en şiddetli şekilde kınadıklarını" söyledi. El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. el- Ensari, Katar'ın İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit ettiklerini dile getirerek, "Bu saldırıyı şiddetle kınayan Katar, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit eder" diyen el-Ensari, soruşturmanın en üst düzeyde devam edeceğini ve ayrıntıların elde edilir edilmez kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi

Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, açıklama yapmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da

Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.