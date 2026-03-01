Haberler

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi'yi bakanlığa çağırarak, Katar topraklarına yönelik eylemlerin uluslararası hukukun ve ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu iletti.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurarak, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin ihlali olduğunun Abadi'ye iletildiği aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doha Büyükelçisi Ali Salih Abadi'nin bakanlığa çağrıldığı ve Katar topraklarının hedef alınmasına yönelik "derin rahatsızlık ve kesin ret mesajın" iletildiği bildirildi. Dışişleri yetkilileri, Abadi'ye söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin ihlali olduğunu, aynı zamanda güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunun ifade edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, saldırıların devam etmesi halinde bunun iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde ciddi sonuçlara yol açacağı uyarısının yapıldığı belirtildi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...

Şubat ayında şampi...