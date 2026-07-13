Katar Emiri Şeyh Temim, babası Şeyh Hamed'ın vefatı dolayısıyla taziyeleri kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, vefat eden babası Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda düzenlenen taziye kabulünde çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

Şeyh Temim; Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Umman Başbakan Yardımcısı Şihab bin Tarık Al Said'in taziyelerini kabul etti.

Şeyh Temim ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Seyf bin Zayid Al Nehyan'ın yanı sıra Al Sani ailesi mensupları, bakanlar, ülkenin ileri gelenleri, vatandaşlar ve Katar'da görev yapan diplomatik misyon temsilcilerinin taziyelerini kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani; devlet başkanları, Al Sani ailesi mensupları, ileri gelenler ve vatandaşların taziyelerini 14 ve 15 Temmuz'da Lusail Sarayı'nda kabul etmeye devam edecek.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında vefat ettiği açıklanmış ve Doha'daki Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Öte yandan Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edilmişti.

Katar Emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye devretmişti.